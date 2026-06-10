Sicilia d’oro per Sofia Giunta del Bodymind karate

Sicilia d’oro per Sofia Giunta del Bodymind karate

Arti Marziali
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Guido Casotti

di Guido Casotti

KARATE - La squadra di Montecarlo centra l'oro all'Open League di Messina, gara ranking come selezione ai prossimi campionati del mondo. Risultato eccezionale per Sofia Giunta medaglia d'oro nella categoria 42 kg under 14, La giovanissima atleta si conferma di alto livello dopo la finale all'Open di Riccione.

Buona anche la prova di Elisa Cerchi tra le Junior 59 kg e menzione d’onore per Noemi Roberti (cadette 61 kg) e Matteo Carrara (cadetti 57 kg). Molto bene anche Bianca Azzena del Ninja Pescia. Infine Martina Moncini (cat. Junior 48 kg) esce al primo turno offrendo tuttavia una discreta prestazione.