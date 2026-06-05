Torna la dura Scalata all’Alpe; scocca l’ora dei…camosci

ATLETICA - Oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia parteciperanno domenica 7 giugno alla storica Scalata all'Alpe di San Pellegrino giunta alla 24esima edizione. Partenza alle ore 9 dall’affascinante borgo di Castiglione Garfagnana, considerato uno dei die più belli d'Italia. La manifestazione sarà aperta in precedenza (ore 8) dalla marcia ludico-motoria.

Il tracciato ricavato nella prima parte fino all’abitato di Chiozza sulla storica via Vandelli proseguirà poi verso l’Alpe sull’ affascinante e selettiva salita di S. Pellegrino in Alpe dove in questi anni si sono sfidati i migliori specialisti nazionali della corsa in montagna. La manifestazione, inserita nel circuito “Correre Intorno alle Apuane” e valida come seconda prova delle storiche salite della Toscana, è organizzata dal G.P. Parco Alpi Apuane con il patrocinio del Comune di Castiglione Garfagnana, dall’Ente Parco Apuane, dai Lions Club Garfagnana e della UISP. Dal punto di vista tecnico sono attesi alla gara i due portacolori del G.P. Parco Alpi Apuane Alessio Terrasi, fresco campione italiano della 50 km e già vincitore sull’ Alpe lo scorso anno in 58’26” e il compagno di squadra Gabriele Benedetti dato in buona condizione atletica. Il portacolori dell‘Atletica Saluzzo Jacopo Musso cercherà di essere il terzo incomodo per la coppia Apuana. Al femminile nell’elenco iscritte spiccano i nomi della portacolori dell’Atletica Alessandria Iris Baretto, già vincitrice del Trofeo Monte Serra del febbraio scorso ma anche della vincitrice 2025 Nina Gulino dell’Atletica Vinci e della locale Elena Bertolotti che si è imposta nel 2023. Record da battere al maschile datato 2008 dello specialista Marco Gaiardo in 52’ 52”. Quello femminile è datato 2005 in 1h e 4’ e appartiene all’azzurra Romina Sedoni. Come ogni anno si assegneranno anche il memorial Gabriello Angelini offerto dai Lions Club Garfagnana alla squadra vincitrice a punteggio e il memorial Giuseppe Tagliasacchi offerto dalla stessa famiglia Tagliasacchi al team con più iscritti.