Vagli, l’arcivescovo Giulietti celebra messa nella cava di marmo

VAGLI SOTTO - Con l’inno a San Viviano si è aperta la Santa Messa dedicata ai lavoratori nel settore lapideo, in particolare ai cavatori. La celebrazione si è svolta all’interno della Cava della Cooperativa Apuana di Vagli celebrata dall’Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti.

L’Arcivescovo è stato coadiuvato da monsignor Angelo Pioli Vicario Episcopale della Valle del Serchio, da don Jean Damascene Muziraneza parroco anche di Vagli e da altri sacerdoti del territorio.

Siamo in una cattedrale di Dio, queste le parole dell’arcivescovo all’apertura dell’omelia della messa che per il secondo anno ha deciso di celebrare direttamente in cava.

In tanti hanno voluto essere presenti a questo evento che ha visto la collaborazione del comitato parrocchiale di Vagli, della cooperativa apuana e di altre aziende a naturalmente anche del comune di Vagli Sotto rappresentato dal Sindaco Mario Puglia

Al termine dell’omelia, sulle note del “signore delle cime”, Ottavio Baisi a nome di tutti i soci della Coop Apuana Marmi ha donato al vescovo un pastorale davvero speciale, realizzato utilizzando il prezioso marmo calacatta oro