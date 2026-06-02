Viareggio, parla mister Fiale dopo il ko: «Gruppo fantastico, pronti a ripartire per la prossima stagione»

ECCE - Archiviate le immagini della dolorosa sconfitta in Sardegna, la parola passa al tecnico bianconero. Ai nostri microfoni Lorenzo Fiale analizza il verdetto del campo, esprime tutto l'orgoglio per la risposta della squadra nei suoi tre mesi di gestione e lancia la sfida per il futuro: «Giocatori straordinari, ora subito al lavoro per il prossimo campionato».

Si è bruscamente interrotta a poco dalla disputa dei possibili supplementari sul campo sardo dell’Ilvamaddalena la strada del Viareggio, seguito da un discreto numero di tifosi, verso la finale per la serie D.Una sconfitta pesante nel punteggio 4-1, da parte va detto comunque di una bella squadra, allestita investendo economicamente una bella cifra per ritornare in serie D dopo la retrocessione. L’allenatore Lorenzo Fiale ringrazia tutti definendo i suoi giocatori fantastici per averlo seguito nei tre mesi in cui li ha allenati ed è pronto per mettersi al lavoro per la prossima stagione. Anche l’ad Andrea Strambi ringrazia tutti, compreso i tifosi che erano in Sardegna a sostenere la squadra.