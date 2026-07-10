Caldo, giugno da record a Lucca: “Ben dodici giorni sopra i 34 gradi”

LUCCA - Dati della stazione dell'Orto Botanico di Lucca del Centro Funzionale Regione Toscana. Gli anni Settanta avevano prodotto una media di 3,7 giorni sopra i 34 gradi, in questo decennio la cifra media è salita a 25,2

Dagli anni Sessanta niente è stato paragonabile al giugno 2026. È stato un caldo da record quello registrato a Lucca nell’ultimo mese, con temperature che si sono tenute sopra i 34 gradi per ben dodici giorni. Il tutto per una media che ha oltrepassato i 25 gradi, al di sopra di tre punti rispetto alla media storica. A dirlo è la stazione dell’Orto Botanico di Lucca del Centro Funzionale Regione Toscana, che conferma la stessa tendenza anche per luglio. All’inizio di questo mese la temperatura media è stata di 26,7 gradi, ben due punti sopra a quella storica. Un aumento del caldo a Lucca andato in crescendo nel corso dei decenni. Se gli anni Settanta avevano prodotto una media di 3,7 giorni sopra i 34 gradi, negli anni Venti del nuovo millennio – e mancano ancora cinque anni alla fine del decennio – questa cifra media è salita a 25,2.