Caso Don Milani, Puglia: “Se dipende da me la scritta rimane”

VAGLI - Potrebbe rimanere incisa nella statua dedicata a Don Lorenzo Milani che sarà inaugurata venerdì mattina a Vagli la frase che contiene una dura condanna al comunismo e che ha fatto scatenare polemiche a livello nazionale

Mentre è in corso una petizione che sta superando di gran lunga i confini locali con adesioni che arrivano da tutta la penisola per chiedere la rimozione della frase nella quale il comunismo viene definito “mediazione e organizzazione politica di ogni male” citazione del 96 dello stesso Don Milani, infatti Il primo cittadino di Vagli pare irremovibile sulla questione. E’ quanto emerge dalla sua dichiarazione provocatoria, che lascia intendere che non si tratti in realtà solo di una provocazione.

Tra le voci più autorevoli e contrarie alla targa quella del giuslavorista Pietro Ichino che aveva frequentato il sacerdote da bambino e che ha smascherato la citazione, asserendo che risulta falsa essendo estrapolata da ogni contesto.

La frase della discordia fu indirizzata al professor Alessandro Mazzerelli tra i promotori di quella incisione che avrebbe suggerito al sindaco Mario Puglia di inaugurarla cosi com’è.