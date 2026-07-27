Il caldo estremo aumenta il rischio di incendi, l’allarme di Coldiretti

Il caldo estremo aumenta il rischio di incendi, l’allarme di Coldiretti

Cronaca
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Redazione

di Redazione

Con il ritorno dell'anticiclone e delle alte temperature aumenta il pericolo per il patrimonio boschivo della Toscana.

Sono stati già oltre 40 i roghi divampati nel mese di giugno nella regione più boscosa d’Italia (1,2 milioni di ettari di foreste) con un incremento del 13% rispetto allo scorso anno (+40% negli ultimi cinque anni secondo i dati della Regione Toscana). Il conto, da qui alla fine dell’estate, rischia di essere pesante considerando la nuova ondata di calore che si sta per abbattere in Toscana e in tutto il paese con temperature  che sfioreranno i 40 gradi. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti  che ricorda il divieto assoluto di abbruciamenti fino al 31 agosto.

Le previsioni climatiche sono molto chiare. Farà sempre più caldo e questo caldo sarà sempre più prolungato ed intenso. Secondo il Lamma entro il 2050 le condizioni cambieranno radicalmente.  Uno scenario che, unito alla presenza di vegetazione secca, scarsità di piogge e vento, è destinato a favorire, senza i dovuti accorgimenti e investimenti, la propagazione degli incendi.

 