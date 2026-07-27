La GAMC museo di rilevanza regionale

Viareggio - La Regione Toscana ha confermato alla GAMC – Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani" di Viareggio il riconoscimento di Museo di Rilevanza Regionale, con validità triennale a decorrere dall'8 agosto 2026

Il provvedimento è stato adottato con decreto dirigenziale regionale del 23 luglio 2026 al termine della verifica prevista dalla normativa regionale, che accerta il mantenimento degli standard qualitativi richiesti ai musei della Toscana. La conferma viene attribuita esclusivamente alle strutture che dimostrano di possedere elevati requisiti in termini di organizzazione, conservazione del patrimonio, servizi al pubblico, attività di valorizzazione, accessibilità e qualità dell’offerta culturale, in linea con gli standard del Sistema Museale Regionale e Nazionale.

Per il Comune di Viareggio si tratta di un risultato di grande rilievo, che certifica il valore del percorso intrapreso negli ultimi anni e conferma la GAMC come uno dei principali poli culturali della città e della Toscana.

L’assessore alla Cultura Alessandro Meciani esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: «La conferma del riconoscimento regionale rappresenta una certificazione della qualità del lavoro che viene svolto quotidianamente dalla GAMC e da tutte le professionalità che vi operano. È un risultato che arriva in un momento particolarmente significativo per Viareggio, che sta vivendo una stagione culturale straordinaria, dal Festival Pucciniano al Premio Viareggio-Rèpaci, e che conferma come la cultura sia uno dei pilastri su cui questa Amministrazione intende costruire il futuro della città. La Galleria è uno dei luoghi simbolo della nostra identità culturale e continueremo a investire nella sua crescita, nella valorizzazione delle collezioni e nella capacità di renderla sempre più aperta, partecipata e attrattiva».