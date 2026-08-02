Andrea Crugnola vince il rally del Piemonte

Andrea Crugnola vince il rally del Piemonte

Motori Sport
Pubblicato il

Redazione

di Redazione

MOTORI - Andrea Crugnola ha vinto il rally del Piemonte, quinta prova del CIAR 2026.

Sul traguardo di Alba (Cuneo) il pilota varesino ha preceduto di 9″ lo sloveno Bostian Avbelj e di 10″ Roberto Daprà che resta al comando della classifica generale.