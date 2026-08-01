Autolinee Toscane: aumentano le tariffe dei bus, da oggi biglietti più cari

TOSCANA - Dal 1° agosto scattano i nuovi prezzi del trasporto pubblico, con ritocchi anche per altri titoli di viaggio. Restano invariati abbonamenti annuali, agevolazioni e tariffe per studenti. I biglietti acquistati entro il 31 luglio saranno validi fino al 31 gennaio 2027

A partire dal 1° agosto entrano in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale gestito da Autolinee Toscane.

L’aggiornamento riguarda in particolare i biglietti singoli e alcuni abbonamenti ordinari, mentre restano invariati gli abbonamenti annuali, trimestrali e quelli dedicati agli studenti, così come tutte le agevolazioni legate all’Isee e alla normativa regionale.

Nel dettaglio, aumenta il costo del biglietto urbano nei capoluoghi, che passa da 1 euro e 70 a 2 euro. Ritocco anche per il biglietto urbano “maggiore” – usato a Viareggio, Pescia, Montecatini e in vari centri della regione – che sale da 1 euro e 30 a 1 euro e 50.

Le modifiche interessano anche altre tipologie di titoli di viaggio, tra cui biglietti Sms, carnet extraurbani e abbonamenti settimanali e mensili, sia urbani che extraurbani. L’elenco completo delle nuove tariffe è disponibile sul sito ufficiale di Autolinee Toscane.

Nota importante per gli utenti, i biglietti acquistati entro il 31 luglio, sia cartacei che digitali, potranno essere utilizzati fino al 31 gennaio 2027, mentre gli abbonamenti già sottoscritti resteranno validi fino alla loro naturale scadenza.