Cercasi la Granduchessa; scatta il Giro della Toscana Femminile

CICLISMO - Il tempo dell'attesa sta per finire: 4 giorni (da giovedì 27 a domenica 30 agosto) e le strade di una parte della regione saranno "invase” da oltre 160 atlete provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di 27 squadre (20 straniere, 7 italiane). E' il Giro della Toscana Internazionale Femminile targato patron Brunello Fanini nel ricordo indelebile di Michela e di mamma Giulietta.

In tutto sono 4 le tappe in programma: una frazione a cronometro (la prima a Chiesina Uzzanese, partenza della prima atleta ore 16), una piena di insidie e adatta ai colpi a sorpresa (Serravalle P.se-Quarrata, partenza ore 13, arrivo intorno alle 15.30), una più consona alle velociste (Segromigno Piano-Segromigno, partenza ore 13, arrivo ore 16) e l’ultima (Lucca-Montecatini, partenza ore 12, arrivo ore 16) a fare la differenza con le sue 8 salite (tre “strappi” alle Selvette e 5 a Vico). Quattro giorni di sport e di festa grazie anche alle numerose iniziative collaterali che quest’anno avranno come piatto forte la presenza di un ospite d’eccezione come Michele Bartoli, uno dei più grandi ciclisti a livello mondiale nelle corse di un giorno, e come madrina la campionessa lituana Edita Pucinskaite che, nella sua lunga storia da professionista ha praticamente vinto tutto o quasi. Lo scettro di Granduchessa è stato lasciato vacante dall’olandese Eline Janssen che quest’anno non sarà al via. Chissà chi ne raccoglierà l’eredità. La certezza invece è che tutte le sere su Noi Tv a partire dalla ore 21,30 potrete seguire le fasi salienti della corsa che come suol dire Brunello Fanini promette di essere un…filmeeee.