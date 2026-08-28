Giro della Toscana, Alzini si prende tappa e Maglia Rosa

Giro della Toscana, Alzini si prende tappa e Maglia Rosa

Ciclismo Sport
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Guido Casotti

di Guido Casotti

CICLISMO - Martina Alzini della Team Cofidis Équipe Cycliste vince la tappa di Quarrata e diventa la nuova Maglia Rosa davanti al duo olandese Lonn e Scarlett Souren.

È stata Martina Alzini del Team Cofidis Equipe a vincere la seconda tappa (Serravalle P.se-Quarrata) del Giro Internazionale Femminile della Toscana. Martina Alzini, 29 anni, di Legnano ha vinto in carriera 2 titoli mondiali su pista nell’inseguimento a squadre.

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