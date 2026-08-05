La Lista Blu si trasforma in associazione

VIAREGGIO - La Lista Civica Del Ghingaro si dà una forma nuova e più strutturata, "con l'obiettivo di rendere ancora più forte la partecipazione, il confronto e il contributo di chi crede in un modo libero, competente e responsabile di amministrare la città"

«Per noi il civismo significa interpretare la politica in un modo preciso: libero dalle appartenenze partitiche, concreto nei contenuti e profondamente radicato nel territorio – dichiarano dall’Associazione –. Essere civici significa partire dalla città e dai suoi bisogni, non dagli equilibri dei partiti. Significa scegliere le persone sulla base delle competenze e della disponibilità a mettersi al servizio della comunità. Vuol dire ascoltare, confrontarsi e decidere avendo come unico riferimento l’interesse di Viareggio e di Torre del Lago.»

«Il civismo che abbiamo praticato in questi anni rivendica soprattutto una cosa: la libertà di decidere. Libertà dagli schieramenti precostituiti e dalle convenienze politiche del momento. Questo non significa rifiutare il confronto con i partiti o con altre esperienze politiche. Significa, al contrario, confrontarsi con tutti senza dipendere da nessuno, valutando idee e proposte per ciò che valgono e, soprattutto, per la loro utilità per la città.»

Con la costituzione dell’Associazione, la Lista Blu si dota di uno statuto, di un presidente, di un direttivo e di un gruppo di soci fondatori. Una struttura organizzativa che consolida il cammino civico maturato in questi anni e guarda al futuro, «con l’obiettivo di rendere ancora più forte la partecipazione, il confronto e il contributo di chi crede in un modo libero, competente e responsabile di amministrare la città.»

«Vogliamo creare uno spazio aperto di partecipazione – concludono dall’Associazione – nel quale cittadini, professionisti, giovani, rappresentanti del mondo economico, sociale, culturale e associativo possano incontrarsi, discutere e contribuire alla costruzione di nuove proposte per Viareggio e Torre del Lago.»