Lutto in provincia di Lucca e in Toscana: è morta Donatella Buonriposi

È scomparsa a 70 anni dopo una lunga malattia la professoressa Donatella Buonriposi, storica dirigente dell’Iti Fermi e provveditore agli studi di Lucca e Massa Carrara. Era presidente dell'Associazione Scuola e Libertà di Lucca, impegnata in progetti sociali, di integrazione e di aiuto per i giovani e i ragazzi in difficoltà sul territorio.

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Lucca Mario Pardini: “Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Donatella Buonriposi, donna delle istituzioni, dirigente scolastica, dirigente dell’Ufficio scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e cittadina impegnata, che ha dedicato la sua vita alla scuola ed al bene comune della nostra città. Donatella Buonriposi ha portato la sua grande esperienza maturata in anni di servizio profuso per la scuola ed i giovani anche nell’impegno politico per la sua città, prima come assessore nella giunta Favilla, poi – nel 2017 – come candidata a sindaco nella lista civica “Lei Lucca”. Buonriposi è stata una figura di riferimento per la nostra comunità: dirigente attenta, formatrice generosa, ha creduto nel valore dell’educazione come strumento di crescita civile e sociale, con lo sguardo sempre rivolto verso le nuove generazioni. A nome personale e dell’Amministrazione Comunale di Lucca esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici ed a quanti l’hanno conosciuta e stimata”.