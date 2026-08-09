Nuovo bando parcheggi, via dalla Regione: a disposizione quasi 20 milioni di euro

FIRENZE - Il documento è aperto a tutti i comuni della Toscana: le domande potranno essere presentate dal 14 settembre al 30 novembre 2026

Sarà di quasi 20 milioni di euro complessivi il nuovo bando parcheggi della Regione Toscana aperto a tutti i comuni regionali. L’obiettivo è semplice: realizzare nuove aree di sosta pubbliche, per favorire il decongestionamento urbano e migliorare la mobilità. Le domande potranno essere presentate dal 14 settembre al 30 novembre 2026, mentre le modalità di presentazione saranno indicate entro il mese di agosto. La cifra messa a disposizione riguarderà il periodo 2027-2046: 500mila euro per il 2027 e un milione l’anno per le annualità dal 2028 al 2046. Tra i criteri necessari per poter accedere al bando, la piena disponibilità dell’area sulla quale verrà realizzato il parcheggio.

Una misura “per sostenere tutte quelle amministrazioni comunali che sono pronte a realizzare nuovi parcheggi pubblici, con un particolare occhio di riguardo per le realtà della Toscana Diffusa” – dichiarano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni. “Ciascun Comune – spiegano – può presentare un’unica domanda di contributo ed il finanziamento massimo per progetto sarà di due milioni”.