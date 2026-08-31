Scontro politico sul CPR di Pallerone

Aulla - Hanno nuovamente incendiato la polemica politica le parole del deputato Donzelli sulla collocazione del CPR ad Aulla. il PD accusa il sindaco Valettini di doppiogiochismo ma il primo cittadino replica: "Sempre stato contrario".

Il CPR di Pallerone torna al centro dello scontro politico. Dopo le parole di Fratelli d’Italia, che ha ribadito la volontà del Governo di andare avanti con la realizzazione del centro per i rimpatri in Toscana anche senza il via libera della Regione, ad Aulla si riaccende la polemica.

Nel mirino del PD finisce il sindaco Roberto Valettini, accusato di “doppiogiochismo”. Ma il primo cittadino respinge le accuse e ribadisce di essere sempre stato contrario.

Una posizione già espressa nei mesi scorsi e motivata soprattutto con l’inidoneità dell’area individuata. Ora il PD di Aulla rilancia. Il segretario Ugo Malatesta annuncia una mobilitazione contro il CPR, insieme ai comitati di cittadini e in collaborazione con la Regione Toscana.

“L’obiettivo – si legge nel comunicato – è contrastare l’insediamento con ogni iniziativa possibile”. La partita sul CPR si sposta così sul territorio, tra il no annunciato dal PD e dai comitati e la volontà del Governo di andare avanti con il progetto.