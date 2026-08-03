Sveva Bertolucci torna in pista nel tricolore Inseguimento

Sveva Bertolucci torna in pista nel tricolore Inseguimento

Ciclismo
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Guido Casotti

di Guido Casotti

CICLISMO - Settimana importante per Sveva Bertolucci. La 15enne ciclista lucchese (foto di Pierluigi Fattori) sarà infatti impegnata al velodromo Enzo Sacchi di Firenze nei campionati italiani su pista allieve. Martedì (ore 17) la prima prova nell'inseguimento a squadre con la formazione della Toscana che punta al podio.

Oltre a Sveva il quartetto sarà formato da Elena Geppi, Olivia Giovannetti e Siria Genovese. Non solo inseguimento a squadre ma anche quello individuale che vedrà Sveva Bertolucci scendere di nuovo in pista nella giornata di venerdì.