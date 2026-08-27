Tic-toc a Chiesina Uzzanese; il nome della (prima maglia) rosa

Tic-toc a Chiesina Uzzanese; il nome della (prima maglia) rosa

Ciclismo
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Guido Casotti

di Guido Casotti

CICLISMO - La cronometro individuale di 2 km apre oggi il 30° Giro Internazionale Femminile della Toscana (27-30 agosto). E' la prima volta che la cittadina della Valdinievole ospita la corsa di Patron Brunello Fanini. 160 le atlete al via: la prima scatterà alle ore 16, l'ultima alle 18,40. In palio il ruolo di Granduchessa di Toscana che un ano fa andò all'olandese Eline Janssen. Speciali su noitv alle ore 21,30.