Università, aumentano i fondi: Pisa tocca quota 227 milioni, alla Scuola IMT oltre 13 milioni

TOSCANA - In totale in Toscana oltre 720m milioni di euro, la ministra Bernini: "Rendere il sistema universitario italiano più attrattivo e internazionale"

Aumentano le risorse al sistema universitario toscano. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il principale strumento di finanziamento delle università statali destinato a sostenere il funzionamento degli atenei, la didattica, la ricerca e il personale. Agli atenei statali della Toscana sono stati assegnati 720,4 milioni di euro, in crescita di 2,8 milioni di euro rispetto al 2025 e del 21% rispetto al 2019, confermando il rafforzamento degli investimenti nel sistema universitario regionale.

Nel dettaglio, all’Università di Firenze sono destinati quasi 262,8 milioni di euro, all’Università di Pisa 227,5 milioni e all’Università di Siena 112,8 milioni. Alla Scuola Normale Superiore di Pisa sono assegnati 46,5 milioni di euro, alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 44 milioni (+3,6% rispetto al 2025), all’Università per Stranieri di Siena 13,3 milioni (+5%) e alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca altri 13,3 milioni di euro (+5%).

A livello nazionale, il Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2026 ammonta a 9,415 miliardi di euro, con un incremento di 25,6 milioni rispetto al 2025 e del 26% rispetto al 2019. Tra le principali novità per il 2026, l’introduzione di una misura per il finanziamento di progetti strategici presentati dagli atenei.

“Con il Fondo di finanziamento ordinario continuiamo ad aumentare le risorse per le università italiane e toscane. Un impegno – spiega il Ministro Bernini – che si traduce in più capacità di programmazione per gli atenei, più sostegno alla ricerca, qualità della didattica e maggiori opportunità per studenti, ricercatori e docenti. Ma non basta investire di più, serve investire meglio. La nostra visione è chiara: rendere il sistema universitario italiano sempre più attrattivo e internazionale, capace di valorizzare il merito, offrire ai giovani maggiori opportunità e fare della conoscenza uno dei principali motori della crescita economica, sociale e civile del Paese”.