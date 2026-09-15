“I colori del Serchio” in prima serata il mercoledì

TOSCANA - Sono trascorse 660 settimane che corrispondono a 660 puntate dall’inizio della storica trasmissione I colori del Serchio. La prima puntata fu trasmessa il 15 Gennaio del 2014 e da quel sabato sera la trasmissione, prodotta da NoiTv e curata da Abramo Rossi, ha raccontato centinaia di eventi e incontrato tanti personaggi

Di sicuro ha saputo anche documentare antiche tradizioni, arti e mestieri. In seguito, alla professionalità di Abramo Rossi, si è aggiunta la profonda conoscenza di etnobotanica, di storia e di tradizioni varie di Marco Pardini. Oggi, le sue narrazioni sono conosciute e apprezzate in tutta la toscana.

Per oltre 12 anni l’appuntamento della prima serata è stato il sabato sera. Ora c’è una novità: con il nuovo palinsesto di Noi Tv la trasmissione sarà sempre in prima serata, ma il mercoledì alle ore 21.

Nella prima puntata di questo mercoledì I Colori del Serchio racconteranno interessanti scoperte archeologiche effettuate dagli archeologi della Sovrintendenza all’interno della fortezza di Lucchio; si andrà poi a scoprire una delle chiese più ricche di tesori e di fede del territorio, la Chiesa di Casatico-Vitoio a Camporgiano. La prossima settimana sarà invece Marco Pardini a guidarci alla scoperta della botanica e della storia del territorio.