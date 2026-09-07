La chiesa del Varignano tra le migliori architetture toscane del nuovo millennio

VIAREGGIO - C’è anche la chiesa della Resurrezione di Nostro Signore di Viareggio nella mostra fotografica “Toscana. Architetture 2000-2025”, inaugurata a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. La rassegna, a ingresso gratuito, resta visitabile fino al 21 settembre

C’è anche Viareggio nel racconto della grande architettura toscana contemporanea. Tra le opere selezionate per la mostra fiorentina “Toscana. Architetture 2000-2025”, che raccoglie gli edifici più significativi del primo quarto di secolo, figura infatti la chiesa della Resurrezione di Nostro Signore, nel quartiere Varignano.

Realizzata dallo studio TAMassociati e completata nel 2019, la chiesa ha preso il posto del precedente complesso parrocchiale, ormai degradato. La struttura utilizza calcestruzzo e legno e recupera alcuni elementi del vecchio edificio.

La mostra, curata da Andrea Aleardi e Nadia Musumeci, è stata inaugurata a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, a Firenze. Propone fotografie in grande formato delle opere architettoniche più significative costruite nelle dieci province toscane da inizio millennio a oggi. L’obiettivo è mettere in evidenza un patrimonio contemporaneo spesso meno noto rispetto alla Toscana storica e rinascimentale, ma capace di incidere in modo significativo – e positivo – sul paesaggio. L’esposizione resterà aperta fino al 21 settembre, con ingresso gratuito.

ORARI e INFO

lun-ven 10:00-12:30 / 14:00-16:30; sab 10:00-12:30 | tel. 055.4385616, lun – ven 10:00-13:00