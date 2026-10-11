Maltempo, codice giallo a Lucca e Massa-Carrara

TOSCANA - Rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalle 20 di domenica e alle 9 di lunedì 12

La Sala operativa della Protezione civile ha emesso il codice giallo per per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalle 20 domenica 11 ottobre e le 9 di lunedì 12 ottobre, sulle aree costiere delle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

Domenica pomeriggio non si esclude la possibilità di qualche locale rovescio o temporale, in particolare possibilità di locali brevi temporali più probabili sui rilievi e sulle zone interne. Tra la sera di domenica e la mattina di lunedì possibilità di rovesci e locali temporali sulle zone di nord ovest e sul litorale livornese. Le precipitazioni più abbondanti sono comunque previste sulle aree costiere.

Mare molto mosso sui settori settentrionali.