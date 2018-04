The Telegraph: Viareggio nella top 10 del 2018

Le file di ombrelloni ordinate lungo la spiaggia, i villini in stile Liberty, i fasti del passato della Bella Epoque e gli eleganti hotel del lungomare, il Royal su tutti, la buona cucina dei suoi ristoranti di pesce come Miro alla Lanterna o Romano. E ancora la sua tradizione di meta prediletta dalle famiglie che frequentano da almeno tre generazioni lo stesso stabilimento balneare dove ogni estate c’è una storia da raccontare. Definita una piccola “Firenze sul mare”.

Sono questi gli ingredienti, tra storia e stile, che hanno fatto conquistare a Viareggio un posto di rilievo nella “Summer Holidays Guide” di The Telegraph.

La Perla del Tirreno è in buona compagnia nel prestigioso elenco in cui compaiono la Puglia in tutta la sua bellezza da Bari a Lecce, da Punta Prosciutto a Porto Cesareo, il borgo di pescatori di San Fruttuoso in Liguria, la spiaggia e le falesie di Tropea in Calabria, il mare cristallino di San Vito Lo Capo in Sicilia, le grotte e le calette del Monte Argentario in Toscana, le sabbie bianche di Vasto in Abruzzo, le acque termali dell’isola vulcanica di Ischia fino a Capo Testa e Chia in Sardegna.

Leggi l’articolo completo: https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/italy/articles/best-beach-holidays-in-italy-and-hotels/

di Redazione