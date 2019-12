Mallegni aderisce a Voce Libera di Mara Carfagna

“Sbagliato di parlare di divisioni in Forza Italia” – ha risposto Mallegni a chi ha evocato lo spettro della scissione. “Si tratta di discussione, per arrivare ad un rinnovamento: non mi rassegno ad essere il terzo partito della coalizione in eterna caduta. Voce libera non è un partito ma solo un’associazione come tante altre associazioni esistono già in Forza Italia.”



Mallegni pochi giorni fa ha rassegnato le dimissioni da Vice Coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana.

di Redazione