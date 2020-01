Elezioni a Viareggio, vertice del Pd: “Avanti il confronto con le forze progressiste e civiche”

“Si condividono le prime basi programmatiche e l’indicazione di un candidato autorevole, come Sandro Bonaceto. Si evidenzia, inoltre, la necessità di far convergere le forze progressiste e civiche della città anche sulla partita delle elezioni regionali, per sconfiggere la destra in Toscana e a Viareggio.

“È in questo scenario che appare ragionevole dar vita a un confronto unitario sulle questioni esposte.”

Un passaggio, quest’ultimo, che manifesta un chiaro invito del regionale, pur riconoscendo l’autorevolezza del percorso unitario a sinistra, ad intraprendere un percorso di confronto con le forze civiche della citta per Viareggio e per la Regione .

di Redazione