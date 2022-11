Pronta la stagione invernale del Teatro dell’Olivo

CAMAIORE - Sette spettacoli di prosa, uno fuori cartellone e quattro pomeriggi domenicali per famiglie. Sono i numeri dell'imminente stagione invernale del Teatro dell'Olivo di Camaiore, promossa dal Comune insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo.

Sul palco, da novembre a marzo, artisti di fama nazionale tra commedia, danza e letteratura. Si parte il 28 novembre con LA CENA DEI CRETINI di Francis Veber, con Nino Formicola e Max Pisu. Il 18 dicembre è la volta della commedia DOVE CI SEI TU, interpretata da Gaia De Laurentiis e Fabrizia Sacchi. Sabato 21 gennaio Davide Enia è il protagonista di ITALIA BRASILE 3-2. IL RITORNO. Dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni, il 3 febbraio Ettore Bassi porta in scena IL MERCANTE DI LUCE. UNO NESSUNO E CENTOMILA, da Luigi Pirandello, con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli è lo spettacolo in programma mercoledì 15 febbraio. Enzo Iacchetti torna a Camaiore insieme a Vittoria Belvedere in BLOCCATI DALLA NEVE, in programma venerdì 10 marzo. Si chiude con la danza giovedì 30 marzo al Teatro dell’Olivo arriva RIFLESSO SCHUBERT con la danzatrice Angela Torriani Evangelisti. Le quattro domeniche pomeriggio per famiglie sono spettacoli per bambini dai 4-5 anni in su.