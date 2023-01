Graduatoria bloccata, la protesta degli Oss: “Noi senza lavoro in attesa della chiamata”

LUCCA - Lo scorrimento dei vincitori del concorso per l'Azienda Usl Toscana è fermo per consentire la regolarizzazione l'inserimento di chi è stato assunto per titoli, a tempo determinato, durante l'emergenza pandemica.

La graduatoria si blocca per consentire la stabilizzazione di quanti assunti a tempo determinato durante l’emergenza Covid; in centinaia restano in attesa di poter entrare come Operatori socio sanitari nell’Azienda Usl Toscana. La vicenda ci viene raccontata da alcuni vincitori del concorso. Fanno parte dei 2000 Oss che hanno superato il concorso pubblico nel 2021 – una selezione molto attesa, in cui si presentarono in 9000, prevenienti da tutta Italia, con la speranza del posto fisso a tempo indeterminato – e che ora è a un punto fermo.

Un vero e proprio limbo quello in cui si trovano i candidati, che, in attesa dello scorrimento, non riescono ad ottenere altri lavori.

Dopo tanti sacrifici, il tutto rischia di risolversi in un nulla di fatto.