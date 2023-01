Taglio del nastro all’ex Cavallerizza, musica ed esibizioni alla cerimonia inaugurale

LUCCA - L'intermezzo musicale curato dagli alunni del Liceo Musicale Passaglia con un ensemble di flauti e coro; poi l’esibizione delle ragazze della Asd Ginnastica ritmica di Lucca. Si alza il sipario sulla nuova palestra Ducale Maria Luisa.

Con una grande cerimonia inaugurale si è alzato il sipario sulla nuova palestra Ducale Maria Luisa. Dopo la benedizione dell’arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, i saluti del presidente della Provincia, Luca Menesini, alla folta rappresentanza di autorità, istituzioni locali e giovani studenti intervenuta all’evento. La mattinata è stata allietata da un intermezzo musicale a cura degli alunni del Liceo Musicale Passaglia e dall’esibizione delle ragazze dell’Asd Ginnastica ritmica Lucca, che hanno definitivamente collaudato l’impianto: una struttura di 830mq, suddivisa in due ambienti destinati all’attività sportiva e corredata da spogliatoi e locali di servizio, pronta ad ospitare simultaneamente due classi, per un totale di 40/60 studenti. Un’opera che rispetta le originali caratteristiche dell’edificio, unendo al contempo la funzionalità delle più moderne dotazioni impiantistiche, come pannelli acustici antiriverbero, riscaldamento a pavimento e illuminazione a led. Circa 2 milione e 600mila euro le risorse messe in campo per l’intervento di recupero dell’immobile: 1 milione di euro dal Miur, 1,2 milioni di euro stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ulteriori 400mila euro assegnati dalla Regione Toscana.