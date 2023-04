Difesa del suolo, pioggia di milioni sul territorio

Firenze - La Toscana al lavoro per la difesa del suolo e la gestione del rischio idraulico e idrogeologico: in questo senso sono state confermate una serie di misure strutturali e non, che riguardano interventi anche nella provincia di Lucca con investimenti per diversi milioni sul fiume Serchio ma anche in Versilia e in Garfagnana.

La Regione Toscana spendera’ 11 milioni di euro per le opere idrauliche lungo il fiume serchio. Fanno parte dei 700 milioni che l’ente investe per la difesa del suolo.

Di questi 600 milioni si riferiscono a interventi già in corso, ripartiti su base provinciale, mentre sono in arrivo altri soldi dal Pnrr per la copertura finanziaria di 23 progetti nei territori che hanno vissuto un evento oggetto di emergenza nazionale. Fra questi anche la realizzazione di nuova idrovora

presso l’impianto di Nozzano, i lavori al Rio delle Vigne di

Pomezzana a Stazzema, la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico lungo la strada comunale Molazzana-Brucciano – Calomini, il terzo lotto dell’abitato di Dalli di sotto a Giuncugnano, la viabilità da Valligori a Massa Sassorosso di Villa Collemandina, la frana di Pesciola a Gorfigliano.