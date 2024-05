Gay Pride in città, lucchesi favorevoli… con qualche “ma”

Lucca - Fa discutere la proposta di una parata del Toscana Pride nella città delle mura. Nessuno si dice contrario ma, soprattutto gli uomini manifestano qualche perplessità

Non c’è ancora nulla di ufficiale e probabilmente la conferma della notizia arriverà nelle prossime ore ma intanto a Lucca fa già discutere la proposta ventilata sui social in questi giorni dell’organizzazione in città del Toscana Pride 2024. Va detto che nessuno si dice apertamente contrario ma il livello di entusiasmo rispetto alla notizia non è certo lo stesso per tutti. Le più positive sono sicuramente le donne mentre la risposta degli uomini è decisamente più freddina e piena di “ma”