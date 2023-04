Sciopero nel commercio per Pasqua e Pasquetta, la mobilitazione di Filcams Cgil e UilTucs Toscana

TOSCANA - In Toscana proclamato sciopero nel commercio. Lo slogan della protesta: “La festa non si vende, si vive”.

Filcams Cgil Toscana e Uiltucs Toscana proclamano astensione e sciopero dal lavoro nel commercio per le festività di Pasqua e Pasquetta 2023. La mobilitazione a livello regionale sottolinea quanto sancito da molte sentenze: il datore di lavoro, non può obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo, anche se è infrasettimanale.

Per i due sindacati serve un cambiamento del modello di lavoro nel commercio, con una seria regolamentazione delle aperture degli esercizi, nel segno di una maggiore sostenibilità.

L’adesione allo sciopero, spiegano i sindacati, offre ai lavoratori una tutela ulteriore rispetto alla possibilità di astenersi dal lavoro nei giorni festivi.