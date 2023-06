Guide per un giorno, gli studenti di fronte a compagni e turisti nelle sale del Puccini Museum

PROV. LUCCA - Al progetto hanno preso parte anche i ragazzi di tre scuole della provincia: l'ISI Machiavelli e il Polo Fermi Giorgi di Lucca e l'istituto Piaggia di Viareggio.

Guide per un giorno. Gli studenti delle classi terze e quarte dell’Isi Machiavelli, che hanno preso parte al progetto “Vissi d’Arte. Fotografie di un musicista”, si sono mossi con la competenza e la disinvoltura dei veri professionisti tra le sale del Puccini Museum, raccontando i dettagli della vita del musicista di fronte ai compagni e ai turisti in visita. Nel corso della mattinata sono stati tre i tour condotti dai ragazzi, non solo in lingua italiana, ma anche in inglese e francese. L’iniziativa ha coinvolto anche il Polo Fermi Giorgi e l’istituto Piaggia di Viareggio, che hanno contribuito al progetto nelle modalità più affini ai propri percorsi didattici. Per tutti i partecipanti un’importante occasione di fare esperienza sul campo, che è stata inserita anche nel programma “Amico Museo”, il calendario di iniziative promosso dalla Regione Toscana.