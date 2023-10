Dedicato ai ciechi e agli ipovedenti il XXII premio Catarsini

Firenze - Il premio volto, agli studenti dei licei artistici e degli istituti superiori toscani, per la prima volta affronta le disabilità visive. Il bando infatti prevede la riproduzione di un'opera dell'artista viareggino in maniera fruibile ai ciechi e agli ipovedenti

E’ stato presentato a Firenze, nella sede del consiglio Regionale il premio Alfredo Catarsini, giunto alla sua XXII edizione.

Nato nel 2002 per tenere viva la memoria dell’artista viareggino che aveva a cuore la passione per l’arte dei suoi allievi, il Premio quest’anno sarà dedicato, per la prima volta, ai portatori di disabilità visive.

Riservato agli studenti maggiorenni dei licei artistici e degli istituti superiori della Toscana, il bando del premio prevede che, con libertà di tecnica e di interpretazione, i partecipanti producano un elaborato reinterpretando un’opera pittorica di Alfredo Catarsini e rendendola fruibile alle persone cieche o ipovedenti.