Giornata mondiale della vista: visite gratuite a Carrara

CARRARA - Una giornata di visite gratuite per preservare la salute della vista in occasione della Giornata Mondiale della Vista. IAPB Italia - Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Massa Carrara, come ogni anno da tempo, organizzano varie iniziative.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sulla necessità assoluta di mettere in atto percorsi di prevenzione per la salvaguardia della salute visiva. In particolare a Carrara si sono svolti esami gratuiti in mattinata per misurare la capacità visiva e rilevare il rischio glaucoma assieme agli specialisti dell’Azienda USL Toscana nord ovest proprio sotto l’unità operativa di Oculistica di Massa Carrara con l’unità mobile oculistica VISTAMOBILE e nella farmacia comunale Cavatore nel pomeriggio per lo screening dell’occhio secco.

Presenti questa mattina presso il Monoblocco le alte cariche istituzionali del territorio che, per l’occasione, si sono sottoposte allo screening toccando “con mano” il servizio assieme ai molti cittadini presenti.