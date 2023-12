Hockey Pista: scontro al vertice tra Forte dei Marmi e Trissino

HOCKEY - Il Forte dei Marmi capolista sarà in trasferta a Trissino contro i campioni d'Italia in carica. I veneti che sono secondi in classifica, proprio dietro ai versiliesi, giocheranno al massimo delle loro potenzialità per tornare al primo posto del campionato.

L’Hockey Forte dei Marmi si presenta domenica pomeriggio alle 18 a Trissino, sulla pista dei campionati d’Italia, primo in classifica a quota 30 con tre lunghezze di vantaggio dei padroni di casa. I rossoblù hanno conquistato 10 vittorie di fila l’ultima mercoledì sera per 2-1 a casa di un Vercelli che lamentava delle assenze.

Anche il Trissino con lo stesso punteggio ha espugnato la pista di Grosseto, è imbattuto. L’appuntamento di domenica ha sicuramente una suggestione in più per il tecnico Alessandro Bertolucci, ex di turno assieme al ds, Mirco De Gerone e gli atleti Galbas e Ipinazar che in Veneto hanno vinto tutto ciò che c’era da vincere.

Il Trissino vorrà approfittare del fattore campo per cercare di raggiungere il Forte in testa. Si preannuncia quindi un gara combattuta da entrambe le compagini e per gli spettatori presenti le emozioni non mancheranno di certo.