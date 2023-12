Sindacati in piazza a Massa contro la stangata sull’Irpef

MASSA - Sit in della CISL Toscana Nord davanti al Teatro Guglielmi di Massa per protestare contro l’aumento della addizionale IRPEF Toscana. In piazza anche il sindaco leghista Francesco Persiani.

La Csil Toscana Nord dice no all’aumento delle tasse. Una decisione contestata dalla sigla sindacale arrivata senza alcun confronto.

Aumentare le tasse – dichiara la Csil – è la soluzione più semplice per fare quadrare i conti ma non è ne la più giusta ne la più efficace soprattutto in un momento in cui molte famiglie sono in difficoltà per l’aumento diffuso del costo della vita. Tra i partecipanti anche il primo cittadino di Massa Francesco Persiani