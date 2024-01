Castelnuovo, iniziati al teatro Alfieri i corsi accademici per attori e lavoratori teatrali

CASTELNUOVO GARFAGNANA - Sono iniziati i corsi di alta formazione accademica presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana in collaborazione con l'agenzia Formativa Quec di Capannori, che vede protagonisti gli allievi della neonata Accademia Vittorio Alfieri in un corso di recitazione con rilascio del diploma di qualifica riconosciuto da Regione Toscana.

Due sono le Classi di corso che, in collaborazione con ISI Garfagnana e Università di Firenze, offrono tirocini formativi di alto livello per ammettere i nuovi attori e attrici, ma anche costumisti, tecnici, nel mondo del lavoro.

I corsi di formazione sono organizzati dal “Il Circo e La Luna” Compagnia residente presso il Teatro Alfieri con la Direzione Artistica dell’attrice Michela Innocenti e sono gratuiti per i disoccupati. Il tutto reso possibile grazie alla fattiva collaborazione con il comune di Castelnuovo che credono molto sulle potenzialità del progetto proprio per dare un futuro artistico al Teatro Alfieri. Tra i docenti: Elia Tedesco attore cinema e TV di Torino e il regista Bolognese Daniele Bergonzi oltre all’attrice Giulia Tonelli.