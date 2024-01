La giovane Sofia Dianda brilla al Trofeo Fabbri di Rimini

BASKET GIOVANILE - Bella esperienza per Sofia Dianda, atleta del Green Lucca Le Mura Spring, protagonista nella rappresentativa Toscana al Torneo nazionale "Memorial Fabbri" di Rimini iniziato il 3 gennaio ed appena concluso.

Il torneo, riservato alle 2009, ha visto la vittoria della rappresentativa del Veneto, mentre le bianco-rosse toscane hanno conquistato un ottimo terzo posto battendo 68-50 il Friuli Venezia Giulia in finalina. Sofia ha portato il suo contributo, sempre in starting five e affermandosi tra le migliori realizzatrici della rappresentativa toscana.