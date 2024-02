Approvato il piano antincendi della pineta di Levante

Firenze - E’ stato approvato dalla Regione Toscana il Piano specifico di prevenzione dell'Antincendi boschivi nel comprensorio della pineta di Viareggio.

Si tratta di un comprensorio di 675 ettari che comprende la zona costituita essenzialmente dalla Pineta di Levante in cui si ha una concentrazione abbastanza elevata di nuclei urbanizzati.

In questa area, nei prossimi dieci anni, si prevedono interventi su circa 45 ettari di bosco, in gran parte costituiti da operazioni selvicolturali mirate a migliorare la capacità di resilienza del bosco.

Il Piano specifico di prevenzione AIB individua, secondo l’analisi di molti fattori, per un’area ad elevato rischio incendi boschivi, i punti strategici di gestione e le azioni (strutture parafuoco, invasi, viabilità di servizio AIB, aree di trattamento preventivo con fuoco prescritto, fasce di autoprotezione, etc.) per limitare la loro intensità, severità ed estensione.

L’obiettivo è quello di individuare, ottimizzare e razionalizzare, cercando la migliore proporzione tra superfici trattate/costi/benefici, gli interventi da realizzare per la prevenzione così da mitigare i danni da incendi in zone particolarmente sensibili, anche in termini di rischio per le comunità.