Bama batte la Synergy Valdarno ma è battaglia per la salvezza

BASKET C - Bellissima vittoria del Bama Altopascio che non lascia scampo alla Synergy Valdarno battuta col punteggio di 91 a 76. Vantaggio massimo anche di 20 punti per la squadra rosablu di coach Traversi che ha avuto ancora una volta in Vito Barbarosa (nella foto) il suo autentico trascinatore. Alla fine 24 punti a referto per il forte giocatore croato.

In realtà gli ospiti valdarnesi hanno provato ad opporsi ad un Bama in serata ed ispirato nel modo giusto. Entrambe le squadre sono state buone nel tiro da tre e la gara si è dipanata con una buona intensità considerando che in palio c’erano punti pesanti nel girone della poule-salvezza di serie C. La cronaca della partita del PalaBridge ci suggerisce che il primo quarto è filato via in equilibrio con Altopascio avanti 21 a 19. Quisquiglie. Il break di Bini & C. nei successivi 10′ quando il divario scavato sui rivali è stato robusto. All’intervallo lungo il tabellone recita infatti 53 a 39. Da lì in avanti la squadra del presidente Sergio Guidi controlla e gestisce con sufficiente disinvoltura tanto che nonostante l’impegno profuso la Synergy non riesce più ad avvicinarsi. Oltre ai 24 punti del suddetto “Barbarosa…blu” da segnalare in doppia cifra anche Covino, Cannone e il capitano Bini Enabulele. La classifica del girone rimane fluida con il Don Bosco Livorno in testa con 12 punti e ben quattro squadre Bama, Prato, Valdisieve e Pontedera a 10. Sembrano spacciate Carrara e Valdarno a quota 4 ma va ricordato che la terz’ultima dovrà giocare ulteriori spareggi-salvezza. Domenica prossima (ore 18) rosablu di scena ancora in casa contro il Centro Minibasket Carrara.