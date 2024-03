Consorzio 1 Toscana Nord: circa 2,3 milioni di euro destinati a sfalci e pulizia dei fiumi a Massa-Carrara

MASSA - Previsti interventi sulla costa apuana e in Lunigiana per pulizie, taglio della vegetazione e riprofilatura degli alvei per garantire il corretto deflusso dei corsi d’acqua, pratiche che rientrano nel programma della manutenzione gentile.

Il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, ha presentato le previsioni dei Piani attuativi di manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico con vari progetti che si trasformeranno in cantieri nelle prossime settimane.

Verranno effettuati, entro maggio, sfalci, pulizie, taglio della vegetazione e riprofilatura degli alvei per garantire il corretto deflusso dei corsi d’acqua, pratiche che rientrano nel programma della manutenzione gentile.

In particolare sui comuni di costa della provincia apuana previsti interventi per Fossa Maestra, parco fluviale del Frigido, fiume Frigido dal ponte di ferro a Forno, fosso Lavello e fosso Magliano.

Le risorse previste sono circa 1,3 milioni di euro con l’affidamento diretto di 18 lotti a imprenditori agricoli, cooperative agroforestali e cooperative sociali e 9 lotti gestiti in amministrazione diretta.

In Lunigiana il Consorzio stanzia poco meno di un milione di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria di fossi, torrenti e canali che interesseranno il fiume Magra, il torrente Fiume e il torrente Verde.