Nove mesi per una visita programmata ai polmoni in Versilia

VIAREGGIO - Il report di gennaio diffuso dalla Asl Toscana nord ovest sui tempi attesa per visite ed esami mostra notevoli ritardi per alcune prestazioni sanitarie e tempi in regola invece per molte altre. Dalla Regione 32 milioni di euro per cercare di ridurre le liste.

Quattro mesi e mezzo per una colonscopia. Sei mesi e mezzo per una spirometria semplice. Sono questi i due esami diagnostici con in tempi di attesa più lunghi in Versilia. Si tratta di esami non urgenti, bensì differibili o programmate e quindi da eseguire rispettivamente entro 60 giorni e entro i 120. E invece si arriva ad aspettare praticamente il doppio.

E’ quanto emerge dal report di gennaio 2024 diffuso dalla Asl Toscana nord ovest. Le criticità nella sanità versiliese si confermano a tutti i livelli per l’elettrocardiogramma dinamico ed l’esame audiometrico tonale, tutti oltre i parametri fissati dalla Regione. Ma ci sono anche buone notizie. Siamo infatti nei tempi regolari per molti esami com le risonanze magnetiche le ecografie ostetriche e alla mammella.

Luci e ombre anche sulle visite mediche programmate. Il record negativo per la pneumologica programmata: 277 giorni, praticamente oltre nove mesi di attesa. Si scende a cinque mesi per la fisiatrica e poco meno per l’oculistica.

Quello delle liste di attesa si conferma uno dei punti deboli della sanità. La Regione Toscana ha stanziato per il 2024 32 milioni di euro per ridurre i tempi: 19 di questi milioni saranno destinati al recupero delle prestazioni ambulatoriali, 12 milioni per il recupero degli interventi chirurgici e uno per gli screening oncologici.