Ponte pasquale, ristoranti esauriti negli agriturismi

PROVINCIA - Previsioni meteo incerte per le festività pasquali ma nonostante questo le prenotazioni per gli agriturismi toscani ci sono. Lo annuncia Matteo Fazzi, responsabile di Terranostra per Lucca e Massa Carrara, l'associazione di Coldiretti che promuove e sostiene l'attività agrituristica.

Il weekend lungo legato alla Pasqua è una delle occasioni di attività più importanti per i circa 350 agriturismi delle due province della Toscana del nord.

Per i ristoranti agrituristici possiamo già parlare di tutti esaurito, non invece per i pernottamenti. Questo perché proprio a causa dell’incognita meteo molti turisti, soprattutto italiani, decideranno all’ultimo minuto cosa fare e dove andare. Da registrare poi, rispetto agli stranieri, che ancora una volta la differenza sui giorni di vacanza la determina soprattutto l’inflazione e la conseguente capacità di spesa.