Sette murales per sei comuni, la street art sbarca nella Valle

Pieve Fosciana - Esplorare i borghi della Valle del Serchio alla ricerca delle opere di Hitnes, Bastardilla, Zed1, Ericailcane: è l'obiettivo del progetto di rigenerazione urbana promosso dal Consiglio della Regione Toscana e coordinato dall’associazione Start Attitude

Sette murales di grandi dimensioni, sei comuni coinvolti in un itinerario che fonde, attraverso la street art, passato e presente grazie alle opere di alcuni tra gli artisti urbani più quotati a livello internazionale. Con l’inaugurazione del doppio murales presso la scuola elementare a Pieve Fosciana si è conclusa la realizzazione delle opere che si trovano in sei comuni della Valle: murales destinati a valorizzare palazzi, monumenti e luoghi di interesse in una chiave nuova e contemporanea. Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana promosso dal Consiglio della Regione Toscana e coordinato dall’associazione Start Attitude e dal suo fondatore Gian Guido Grassi con delle opere d’arte realizzate da molti artisti che sono la massima espressione dell’arte figurativa di strada. Un percorso artistico che attraversa la Garfagnana con i murales realizzati a Riana, Lupinaia e Ceserana, frazioni di Fosciandora, Castiglione di Garfagnana, Gallicano e poi Pieve Fosciana. Gli artisti coinvolti sono Hitnes, Bastardilla ,Zed1, Ericailcane. In progetti di arte urbana sono stati coinvolti anche i territori di Villa Collemandina e poi Barga che ora, nella galleria comunale ha in programma un fitto calendario di mostre sullo stesso filo conduttore: intanto, fino al 5 maggio le sale ospitano la collettiva Storytelling