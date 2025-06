La calda e “folle” estate del calcio lucchese e della Lucchese

CALCIO - Dopo il fallimento, il quarto in soli 17 anni, ci si interroga sul futuro della Lucchese. Nelle ultime ore è emerso l'interesse di Emanuele Canzonieri. Piuttosto ardua la possibilità di rilevare il titolo dal Ghiviborgo, l'imprenditore veneto del settore carni sarebbe disponibile anche a costituire una nuova società (Lucchese 2003) che ripartirebbe dal campionato di Eccellenza con Giancarlo Favarin allenatore.

Dunque…dov’eravamo rimasti ? Nella folle e anche “drammatica” estate del calcio lucchese inteso in senso lato, partiamo dalle cose certe e inconfutabili. La Lucchese non disputerà il prossimo campionato di serie C e tutti i giocatori sono di fatto liberi e di accasarsi altrove. Quella vinta il 17 maggio scorso (ormai quasi un mese fa) contro il Sestri Levante è stata l’ultima partita giocata in serie C dalla Lucchese e chissà per quanto tempo. Nella migliore delle ipotesi almeno fino alla stagione 2026/2027, nella peggiore…preferiamo non pensarci. Già perchè questo paventato titolo sportivo da rilevare dal Ghiviborgo ci dà tanto l’idea di una moderna tela di Penelope che ancora non si capisce bene se e quando Ulisse tornerà a casa e come viene tessuta. Nelle ultime ore è affiorato invece in modo robusto l’interesse dell’imprenditore veneto (settore carni) Emanuele Canzonieri che ha già avuto contatti con il patron del Ghiviborgo Marco Remaschi e con il vice sindaco di Lucca Fabio Barsanti. Morale della favola pare che sia piuttosto complicata la possibilità di rilevare il titolo della società della Media Valle da dove peraltro continua a filtrare la volontà di andare avanti con le proprie forze tanto che avrebbero messo in preallarme anche diversi giocatori per l’inizio della preparazione. Ma Canzonieri non si arrende e come alternativa avrebbe tutta l’intenzione di ripartire dall’Eccellenza costituendo una nuova società (la Lucchese 2003) in onore del figlio tragicamente scomparso qualche mese fa e che era nato proprio nel 2003). Inoltre ha già nel taschino lo staff tecnico con Giancarlo Favarin allenatore e il suo vice Stefano Cordeschi. Nelle prossime ore sono previsti altri contatti se è vero che questa Lucchese s’ha da fare salvandola dal disastro assoluto degli ultimi mesi.