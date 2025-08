BCLucca debutterà in trasferta ad Arezzo e chiuderà a Siena

BASKET B/INTERREGIONALE - Il calendario dice che mancano 56 giorni alla prima di campionato, quasi due mesi, e due settimane all'inizio della preparazione ma in casa BCLucca il fermento e la voglia di ricominciare sono già a livelli stratosferici. Soprattutto da quando è arrivato dalla Federazione il calendario provvisorio del prossimo campionato di B interregionale, una mail che già si entra in clima agonistico.

Leggere il calendario provvisorio è un po’ come essere già in campionato. Guardi le date e inevitabilmente si va a ragionare di partite, delle trasferte e dei rientri all’alba, perché quest’anno nel girone C della Conference Centro Italia ce ne sono almeno tre (due a Torino e Borgomanero) che richiederanno un lungo trasferimento per andare e un altrettanto spossante rientro a casa. Queste le squadre che insieme al BCL faranno parte del girone C: Basket Aretina, Use Basket Empoli, Seagulls Genova, As Junior Libertas Pall., Don Bosco Crocetta Torino, Basket Vevina, Etrusca Basket, Costone Siena, Spezia Basket Club, Mens Sana Basketball, College Basket Borgomanero, Olimpia Legnaia, Grantorino Basketball Draft, Virtus Siena, Basketball Club Lucca. 15 squadre (girone dispari) per una prima fase che premierà solo 8 squadre, che andranno a giocarsi, gli ottavi, i quarti, la semifinale e finale, incrociandosi direttamente, in scontri diretti al meglio di tre, con le 8 finaliste del girone D della stessa conference del Centro Italia. Quest’anno con la nuova combinazione dei gironi, i ragazzi di Olivieri giocheranno una prima fase tra Toscana e Piemonte e nell’eventualità che il BCL conquisti uno degli otto posti disponibili, farà visita a squadre del centro Italia tra le Marche e l’Umbria come Jesi, Vasto, Senigallia, Porto Recanati, Termoli, Civitanova, ;atelica, Gualdo, Pescara, Bisceglie ed altre. Il campionato inizierà ufficialmente il 27 settembre 2025 con la partita Grantorino Basket Draft – Basket Cecina e USE Empoli – As Junior Libertas, le altre, compreso il BCLucca giocheranno la prima il 28 settembre e terminerà il 26 Aprile 2026. Per il Bcl, salvo cambiamenti del calendario, la quinta giornata sarà di riposo, mentre la prima partita e l’ultima del prossimo campionato le giocherà in trasferta, il 28 settembre ad Arezzo e l’ultima a Siena contro la Virtus. Calendario provvisorio e già è come se fosse… campionato. Dopo Arezzo al palazzetto arriverà l’USE Empoli, poi ancora in alternanza tra casa e fuori casa, incontrerà la Seagulls Genova, lo Junior ( Casale Monferrato ), Don Bosco Crocetta Torino, Cecina, Etrusca San Miniato, Costone Siena, Spezia, Mens Sana, Colle Borgomanero, Legnaia, Grantorino Basket Draft e in chiusura del girone di andata la Virtus Siena.