Sveva seconda nel Trittico Rosa; Matteo Verdini trionfa ad Imola

CICLISMO - Ottimi risultati per i giovani ciclisti lucchesi impegnati nel fine settimana. In Veneto brillante secondo posto di Sveva Bertolucci (alle spalle di Marta Grassi) tra le Esordienti di 2° anno nel Trittico Rosa. La 14enne lucchese (nella foto) ha vinto la prova a cronometro confermandosi una delle migliori a livello nazionale.

Sveva chiama e Matteo Verdini…risponde. Ad Imola nel 29° GP Fabbri sul circuito “Ferrari” di Imola. Fuga decisiva a due volata finale nella quale il giovane dell’UC Piano di Mommio ha avuto la meglio.

Da segnalare inoltre il successo (il decimo stagionale) di Zeno Bertolucci (fratello di Sveva) in provincia di Belluno nella categoria G4.