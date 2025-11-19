Le cinque giornate del BCLucca giunto al mese della…verità

BASKET B/INTERREGIONALE - Pokerissimo di impegni per il BCLucca da qui alla sosta natalizia. Tre volte in casa e due in trasferta ma con avversari quotati come l'imbattuta capolista Costone Siena che domenica prossima (ore 18) salirà al Palatagliate. Seguiranno nell'ordine: Spezia in trasferta, Mens San Siena in casa, Borgomanero ancora fuori e Olimpia Legnaia di nuovo di fronte al pubblico amico.

Ne mancano cinque alla sosta natalizia per capire un pò di più quello che potrà essere il ruolo del BCLucca nella Division C della serie B interregionale. I biancorossi di coach Olivieri sono ancora alla ricerca della loro precisa fisionomia e di una continuità di rendimento che sappiamo determinante in una stagione così lunga e complicata. Non che i campionati si vincano a novembre o a dicembre ma la struttura portante va comunque cercata. Nelle ultime due uscite abbiamo visto un Bcl dai due volti quasi diametralmente opposti: impacciato e confuso nella gara casalinga perduta con il Cecina, brillante e spettacolare a San Miniato nel vittorioso match con l’Etrusca. A fare da ideale cartina tornasole sulla vera potenzialità della squadra lucchese il bigmatch di domenica prossima (ore 18) al Palatagliate contro la capolista Costone Siena, finora imbattuto e a punteggio pieno. Quella contro la compagine di coach Belletti sarà la prima di cinque tappe che da qui alla sosta natalizia vedranno Barsanti & C. affrontare nell’0rdine Spezia in trasferta, Mens Sana Siena (la più seguita delle senesi) al Palatagliate, Borgomanero in Piemonte e il 21 dicembre chiudere l’anno solare in casa contro l’Olimpia Legnaia. Le gare con le senesi e la trasferta di La Spezia sono le più difficili e insidiose. Intanto per domenica prossima sarà ancora out Simonetti che dovrebbe rientrare contro lo Spezia. Pierini è in progresso e Trentin dovrebbe esserci dopo il grave lutto familiare che lo ha colpito nei giorni scorsi. Gli esperti ci dicono che sta arrivando il grande freddo ma per il Bcl sarà un mese di fuoco.