Babbo Natale arriva a Pietrasanta assieme ad un coro gospel

PIETRASANTA - La mattinata di festeggiamenti natalizi organizzata da Confartigianato della Provincia di Lucca, con il sostegno della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, ha fatto tornare in Piazza Duomo la slitta di Babbo Natale carica di regali per i bambini della città, ma anche dell'intrattenimento musicale a tema festivo

La slitta di Babbo Natale carica di regali, l’albero e gli addobbi natalizi, le famiglie in festa e anche un coro gospel. Si respira una forte atmosfera natalizia in Piazza Duomo a Pietrasanta, teatro dell’iniziativa di Confartigianato, sostenuta anche dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, che anche quest’anno ha portato Babbo Natale e la sua slitta in centro storico per consegnare i propri doni ai bambini, ma anche una colonna sonora perfetta per l’occasione.

Un’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale, con cui Confartigianato vuole non solo trasmettere il proprio spirito natalizio e rinnovare il proprio contatto con il territorio, ma anche promuovere le attività dell’associazione che si svolgono nel periodo delle feste natalizie.