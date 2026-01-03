L’influenza continua a dilagare, appello dell’Asl alla vaccinazione

L’influenza continua a dilagare, appello dell’Asl alla vaccinazione

Salute
L’epidemia stagionale corre verso il picco dei contagi, previsto nelle prossime settimane. Gli effetti più acuti sono quelli della variante k, in particolare per bambini e anziani fragili. Il punto della situazione nell'intervista al direttore delle Malattie Infettive dell'Asl Toscana Nord Ovest Spartaco Sani